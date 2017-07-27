Четверг, 27 Июля 2017 года
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В США жертвами крушения самолета стали четыре человека

Происшествия

Самолет потерпел крушение вскоре после взлета

Ривердейл, США, 27 июля 2017, 01:28 — REGNUM  В США четыре человека стали жертвами крушения одномоторного самолета Beechcraft Bonanza: он упал на автомагистраль, сообщает телеканал KSL-TV.

Инцидент произошел в районе городов Огден и Ривердейл (штат Юта) около 13:00 по местному времени (22:00 мск).

Самолет, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение вскоре после взлета. В результате крушения была частично закрыта автомагистраль.

Обстоятельства происшествия выясняются, в расследовании принимают участие Федеральное управление гражданской авиации США и Совета по безопасности на транспорте.

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Авиапроисшествия