В США жертвами крушения самолета стали четыре человека

Ривердейл, США, , 01:28 — REGNUM В США четыре человека стали жертвами крушения одномоторного самолета Beechcraft Bonanza: он упал на автомагистраль, сообщает телеканал KSL-TV.

Инцидент произошел в районе городов Огден и Ривердейл (штат Юта) около 13:00 по местному времени (22:00 мск).

Самолет, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение вскоре после взлета. В результате крушения была частично закрыта автомагистраль.

Обстоятельства происшествия выясняются, в расследовании принимают участие Федеральное управление гражданской авиации США и Совета по безопасности на транспорте.