В США мужчину посадили в тюрьму после убийства аквариумной рыбки

Хартфорд, США, , 21:47 — REGNUM В США жителя штат Коннектикут Хуана Вегу посадили в тюрьму за то, что он во время бытовой ссоры убил аквариумную рыбку. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Bristol Press.

Сообщается, что Вега поссорился со своей сожительницей и начал ломать в доме мебель и бытовую технику. Девятилетний сын сожительницы рассказал полиции, сто Вега также убил принадлежавшую семье аквариумную рыбку, разрезав её напополам.

В итоге Вегу арестовали и судили. Ему были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными и нарушении общественного порядка.

Государственный обвинитель в суде заявил, что убийство аквариумной рыбки стало «серьезной травмой» для сына сожительницы Веги.

Однако суд снял с него обвинение в жестоком обращении с животными, так как Вега признал свою вину. Его посадили в тюрьму на четыре месяца за нарушение общественного порядка.

Стоит отметить, что Вега ранее был судим за торговлю наркотиками.