Ростуризм: Все российские дети, застрявшие в Болгарии, будут возвращены

Москва, , 19:04 — REGNUM Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) обеспечит возвращение застрявших в Болгарии 360 российских детей, которые поехали туда в детский лагерь. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошёл с группой российских детей, которые отправились в поездку по Болгарии по проекту «Олимпиум». Организовал поездку туристический оператор «Аэлита Трэвел». Однако, болгарский партнёр «Аэлиты Трэвел» — фирма «Ленд Логистик», которая обеспечивала транспортировку детей непосредственно по территории Болгарии, не смогла выполнить свои обязательства в полной мере.

Оказалось, что руководитель «Ленд Логистик» скончался и компания временно приостановила свою работу.

В Санкт-Петербурге, следственные органы начали проверку по факту задержки российских детей (большинство из которых проживают в Санкт-Петербурге), которые не смогли покинуть лагерь «Олимпия» после окончания своей смены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 140 российских детей уже были отправлены на родину за счёт других компаний. Остальные 360 пока остаются в Болгарии.

По заявлению Ростуризма, для возвращения детей будут задействованы ресурсы туроператора и авиаперевозчиков.