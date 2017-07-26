В Дагестане за полгода в автоавариях погибло 140 человек

Махачкала, , 18:48 — REGNUM С начала текущего года в различных дорожно-транспортных происшествиях в Дагестане погибло 140 человек. Такие данные приводит прокуратура Дагестана, которая порекомендовала Агентству дорожного хозяйства Дагестана и республиканскому ГИБДД принять меры по сокращению аварий. Как отмечает надзорное ведомство, за первую половину текущего года произошло 725 ДТП. Только за одну неделю в июле произошло 293 аварий, в которых погибли 19 человек взрослых и четыре ребенка, 82 получили травмы.

Стало известно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий увеличилось, но сократилось число жертв на 22 процентов. При этом, случаи смерти детей увеличились на 44 процента.

Главной причиной аварий в МВД по Дагестану считают несоблюдение скоростного режима водителями, нарушение правил дорожного движения. Качество дорог оказало незначительное влияние на количество автоаварий на дорогах.

О том, что дагестанцы очень часто нарушают правила дорожного движения сообщал и глава республики Рамазан Абдулатипов. В своем послании Народному собранию республики глава Дагестана назвал поведение водителей «терроризмом на дорогах». По его словам, количество жертв терроризма в республике в разы меньше чем количество погибших на дорогах.

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