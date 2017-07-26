БКФ назвал вбросом информацию о поддержке украинских националистов

Москва, , 17:40 — REGNUM Банк корпоративного финансирования (БКФ) распространил сегодня, 26 июля, заявление «об информационном вбросе недостоверных сведений в отношении Банка БКФ и Председателя Совета банка Ольги Миримской, распространяемой запрещенной в России украинской националистической политической организацией «Правый сектор», а также некоторыми украинскими и российскими информационными сайтами».

В пресс-службе подчеркнули, что информация о поддержке украинских политических организаций и планах о переезде руководства банка на постоянное место жительства в Киев не соответствует действительности, а также сообщили о ближайших планах банка по открытию нового филиала в России и увеличению капитала.

В банке отметили, что для защиты чести, достоиства и деловой репутации Ольги Миримской намерены обратиться в правоохранительные органы РФ для возбуждении уголовного дела по факту осуществления информационной атаки, а также принять меры по пресечению распространения недостоверной информации.

Как говорится в пресс-релизе, распространенным БКФ, «в организации информационной атаки банк подозревает лиц, причастных к похищению малолетней дочери Ольги Миримской. В частности, в организации информационного вброса активное участие могут принимать лица, находящиеся в федеральном и международном розыске, а именно: Н.С., разыскиваемый по обвинению в совершении преступления по ст.127 ч.3 УК РФ, бывшая советник по юридическим вопросам банка В.М., разыскиваемая по обвинению в совершении преступления по ст.127 ч.1 УК РФ, находящиеся на территории США, и С.Б., разыскиваемая по обвинению в совершении преступления по ст.159 ч.4 и ст.127 ч.3 УК РФ, которая, являясь уроженкой Крыма, отказалась от российского паспорта и скрывается от правоохранительных органов на территории Украины, где замечена в связях с украинскими националистами».