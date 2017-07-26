В Латвии задержали гражданина РФ за дрон над Минобороны

Рига, , 16:54 — REGNUM Военная полиция Латвии задержала гражданина России, который запускал над министерством обороны страны беспилотный летательный аппарат, сообщает портал Rus.delfi.lv. Оператор дрона для дальнейших следственных действий передан Государственной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 июля 2017 года правительство поддержало поправки к правилам, которые запрещают передвижение и перемещение дронов вблизи здания министерства обороны. Согласно утвержденным правилам, беспилотные аппараты не могут приближаться к зданию ведомства ближе 50 метров.

Также с 2017 года действует правило, что дроны не могут приближаться ближе 500 метров к объектам военной инфраструктуры, используемым Национальными вооруженными силами Латвии.