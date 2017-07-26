Пропавшая в Кемерово казахстанка нашлась в следственном изоляторе

Астана, , 17:54 — REGNUM Пропавшая в Кемерево 23-летняя Айнаш Уразалдинова находится в областном следственном изоляторе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) Российской Федерации. Такую информацию сегодня, 26 июля, представило посольство Казахстана в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, консульство Казахстана в Омске направило письмо в Главное управление МВД России по Кемеровской области. В нем посольство Республики Казахстан в Российской Федерации совместно с консульством просили компетентные органы оказать содействие и в кратчайшие сроки предоставить информацию по пропавшей в Кемерево 23-летней гражданке Казахстана.

«Согласно ответу Управления МВД России по Кемеровской области, в отношении гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой следственным отделом ОП «Левобережный» СУ УМВД России возбуждено уголовное дело. В настоящее время она содержится в следственном изоляторе ГУФСИН РФ», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, 23-летняя Айнаш Уразалдинова отправилась в конце марта 2017 года в Кемерово на заработки, но через некоторые время ее родные потеряли с ней связь и в конце июня 2017 года обратились в казахстанскую полицию с заявлением. Департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области, где ранее проживала девушка, отправил к российским коллегам «розыскное задание», но результатов не было. Затем к делу подключилось посольство Казахстана в РФ, и девушка была обнаружена практически сразу.

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