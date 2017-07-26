В Калужской области пассажирский микроавтобус из Украины попал в ДТП

Калуга, , 15:49 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие, в котором травмы получили 5 пассажиров микроавтобуса, произошло сегодня, 26 июля, на 97-ом км автодороги М-3 «Украина» Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным ведомства, водитель микроавтобуса «Мерседес-Спринтер», двигаясь со стороны Калуги в сторону Москвы, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107», который осуществлял маневр поворота налево. От удара микроавтобус «Мерседес-Спринтер» съехал в кювет, а автомашина «ВАЗ-2107» осталась на встречной полосе. Обе машины ехали в направлении Москвы.

В результате ДТП пострадали 5 человек: водитель автомашины «ВАЗ-2107» и 4 пассажира «Мерседес-Спринтер». Один из пассажиров микроавтобуса получил травму в виде перелома бедра, у остальных пострадавших — ушибы и ссадины. Всем пострадавшим пассажирам оказана медицинская помощь.

В автомобиле «Мерседес-Спринтер» находилось 7 пассажиров и водитель. В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности. Они направлялись из Украины в Москву.

В результате происшествия проезжая часть автотрассы была частично перекрыта. Через полчаса после совершения ДТП транспортные средства с проезжей части были убраны и движение восстановлено.

Напомним, по данным ГИБДД, 73 человека погибли и 846 получили ранения в 636 дорожно-транспортных происшествиях за шесть месяцев 2017 года. Одним из видов нарушений, послуживших причиной ДТП, явилось несоблюдение очередности проезда перекрестков. По этой причине зарегистрировано 107 ДТП, в которых 7 человек погибли, 160 получили ранения.

Кроме того, за первое полугодие на территории калужского региона также было зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, в которых 3 человека погибли и 52 получили травмы.