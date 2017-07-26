Лесные пожары бушуют на юго-востоке Франции

Париж, , 15:18 — REGNUM Лесные пожары, общая площадь которых достигла 4 тыс. гектаров (40 квадратных километров), продолжают бушевать на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

«Сотни пожарных привлечены к тушению пожаров в районе коммуны Борм-ле-Мимоза в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, — говорится в сообщении. — Площадь возгорания достигла 4 тыс. гектаров».

По предварительным данным, в результате лесных пожаров пострадали не менее 12 огнеборцев и еще 15 полицейских обратились за медпомощью из-за последствий вдыхания дыма. Кроме того, из-за распространения огня была проведена эвакуация, по меньшей мере, 10 тысяч человек.

Власти Франции, которые не в силах справиться со стихией собственными силами, уже запросили помощь от Европейского союза.

«Франция обратилась за помощью к Евросоюзу», — говорится в сообщении.

Отметим, что природные пожары во Франции вызваны засухой, которая установилась на юге страны с наступлением лета.