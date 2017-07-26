В Кемерово пропала гражданка Казахстана

Астана, , 14:24 — REGNUM В Кемерово пропала 23-летняя гражданка Казахстана Айнаш Уразалдинова, приехавшая в город на заработки. Департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области отправил «розыскное задание» российским коллегам, однако результатов пока нет. Об этом сегодня, 26 июля, заявил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бахытжан Торгаев.

Девушка приехала в Кемерово 25 марта. Первое время она периодически выходила на связь, но в апреле сказала своим родным, что потеряла телефон, поэтому будет реже им звонить. Где именно она работала — родным неизвестно, девушка сказала только, что сфера ее деятельности связана с фотографией. После того, как она окончательно перестала выходить на связь, родные обратились в правоохранительные органы.

«В конце июня за помощью к нам обратились родственники Айнаш Уразалдиновой, уехавшей на заработки в Кемерово. Мы сразу же направили розыскное задание российским коллегам. Пока каких-либо положительных известий о результатах поиска не поступало. Розыск продолжается», — рассказал Бахытжан Торгаев.

К делу подключились и дипломаты.

«Консульство РК в Омске направило письмо в Главное управление МВД России по Кемеровской области. Посольство РК в РФ совместно с Консульством просит компетентные органы оказать содействие в кратчайшие сроки в предоставлении информации в отношении 23-летней гражданки РК Уразалдиновой Айнаш», — сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

Родственники Айнаш Уразалдиновой просят всех, кому известна информация о пропавшей, сообщить об этом по номеру 8 708−201−51−35.

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