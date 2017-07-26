Расследование уголовного дела по ДТП в Балашихе завершено

Балашиха, Московская область, , 14:33 — REGNUM Расследование уголовного дела по дорожно-транспортному происшествию в Балашихе Московской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик, завершено. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Следственным отделом направлено в суд уголовное дело по обвинению 31-летней жительницы Балашихи в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 16 мая в отношении женщины было возбуждено уголовное дело и ей было предъявлено обвинение. 16 июня дело передали в следственный отдел и назначили повторную комплексную экспертизу.

«Женщина-водитель имела возможность предотвратить наезд на пешехода. Кроме того, автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном», — резюмировали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе: во дворе жилого дома женщина-водитель сбила насмерть 6-летнего мальчика.

После вскрытия выяснилось, что в момент ДТП в крови у ребёнка якобы был алкоголь — 2,7 промилле. Позже была проведена повторная экспертиза, в результате которой эксперты не смогли установить наличие в смывах крови мальчика этилового спирта или продуктов распада алкоголя из-за их летучести.

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