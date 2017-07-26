В Красноярском крае против главы Канска возбуждено ещё одно уголовное дело

Канск, Красноярский край, , 13:14 — REGNUM В Красноярском крае, пострадавшем от страшных пожаров в мае 2017 года, возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении главы города Канска Надежды Качан по факту халатности (п.1.1 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 июля, в Главном следственном управлении СКР по региону.

В производстве следственных органов уже находилось одно уголовное дело, возбужденное в отношении Качан по признакам преступления, предусмотренного п.1.1. ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»).

Расследуя обстоятельства возникновения масштабных пожаров 24 мая 2017 года, следователи пришли к выводам о том, что именно глава города Канска проявила халатность. В ведомстве уточнили, что она знала о том, что в Северо-Западном промрайоне Канска есть значительное количество свалок с отходами лесопиления. Они образовались в результате производственной деятельности юридических и физических лиц. Располагая этой информацией, Надежда Качан «не приняла мер по обеспечению необходимого объема финансирования на осуществление надлежащего муниципального земельного контроля, не внесла на рассмотрение в Канский городской совет и руководителям муниципальных образований проект плана по предупреждению возможных последствий возгорания подобного рода свалок, не осуществила надлежащее взаимодействие между муниципальными учреждениями по разрешению ситуаций, проигнорировала несколько решений городского суда и предписания надзорных органов, связанных с ликвидацией свалок».

В итоге из-за неосторожного обращения с отходами неустановленных лиц на свалке 7 мая произошло возгорание отходов лесопиления. Огонь распространился на несколько производственных территорий, сумма ущерба превысила 67 миллионов рублей.

Что касается ещё одного уголовного дела, по версии следствия, Качан была осведомлена о ситуации, возникшей 24 мая 2017 года в городе Канске. Огнём были охвачены жилые дома по улице Тихой, 2-й Тихой, Николенко. Однако чиновница несвоевременно установила режим чрезвычайной ситуации, с запозданием оповестила людей об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайной ситуации. Это привело к массовому распространению огня. Пострадали жилые дома, сумма ущерба превысила 7,5 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2017 года в Красноярском крае огонь уничтожил более 130 домов, оставив без жилья 205 семей. Погорельцам Красноярского края, лишившимся жилья, выделили из регионального бюджета 16,8 млн рублей, из федерального — 66,7 млн.

24 мая 2017 года загорелись жилые дома в Канске, Лесосибирске, поселке Стрелка, в поселках Малая Кеть Бирилюсского и Тиличеть Нижнеингашского районов. Огонь также уничтожил четыре леспромбазы и одну перевалочную. В результате огненной трагедии в крае погибли три человека, в том числе двое в Канске.

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