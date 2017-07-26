В горах Абхазии пропал турист из России

Гагра, , 12:52 — REGNUM Поиски туриста из России, который ушел в горы и пропал, ведутся в Абхазии. Об этом, как передает Sputnik Абхазия, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

«Идут поиски Андрея Лихачева, уроженца Московской области, города Раменское, — добавил Квициния. — Мы получили информацию из Раменского о том, что без вести пропал гражданин России, который пересек границу 9 июля».

По его словам, гражданин РФ, который последний раз на связь выходил 12 июля, собирался пройти горный маршрут Псху — Черная вода — перевал Кулямба, а также посетить село Цабал и вернуться в Гагру.

Квициния подчеркнул, что МЧС организовало поиски российского туриста сразу же после получения соответствующей информации.

«Пока что нет никаких результатов», — добавил министр.