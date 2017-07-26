СК РФ завершил расследование убийства девяти человек в Тверской области

Тверь, , 12:55 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы Сергея Егорова, который обвиняется в убийстве девяти человек в посёлке Редкино Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе СК РФ.

«Обвиняемому Егорову была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинения и последующей передачи в суд.

«Вина Егорова подтверждается показаниями очевидцев и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, заключениями судебно-медицинских, баллистических, химических, генетических и иных экспертиз, а также признательными показаниями самого обвиняемого», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в посёлке Редкино Тверской области в ночь на 4 июня. Егоров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял из охотничьего ружья девять человек. Выжить в трагедии удалось лишь одной девушке, которая в этот момент спряталась.

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По факту произошедшего в отношении Егорова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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