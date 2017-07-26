В Новой Москве попали в больницу более 40 рабочих

Москва, , 11:30 — REGNUM Более 40 человек попали в больницу с признаками пищевого отравления в Новой Москве. Об этом сообщается в среду, 26 июля, на сайте Роспотребнадзора.

ЧП произошло во вторник, 25 июля, в деревне Сосенки.

«В связи с поступлением в Управление Роспотребнадзора по г. Москве информации о случаях пищевой токсикоинфекции среди строительных рабочих (…) начато проведение эпидемиологического расследования», — говорится в сообщении.

По факту отравления рабочих на строительной площадке в деревне Сосенки проводится проверка.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по г. Москве», — говорится в сообщении.