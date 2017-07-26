Под Саратовом обрушилась часть жилого двухэтажного дома

Саратов, , 11:19 — REGNUM В поселке Расково Саратовской области обрушилась часть жилого двухэтажного дома, сообщает 26 июля пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Сегодня, 26 июля, в 05:00 (04:00 мск) в МЧС поступила информация о том, что произошло обрушение одной не несущей перегородки в квартире и межэтажного перекрытия в подвал жилого 2-х этажного дома, расположенного в поселке Расково», — сообщают в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов дома. На месте происшествия было задействовано 5 единиц техники и 17 человек личного состава МЧС.

Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев выехал на место происшествия. Глава региона ознакомился с ситуацией и встретился с жителями дома, заверив их, что никто не останется без жилья.

Сейчас спасателями подготовлен пункт временного размещения людей в пансионате «Сокол».

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В пресс-службе сообщили, что дом построен в 1961 году и признан аварийным. В доме всего 24 квартиры, в которых проживает около 65 человек.