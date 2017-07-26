«Талибан»* взял под свой контроль третий район в Афганистане

Кабул, , 10:15 — REGNUM Террористическая группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла под свой контроль третий район в Афганистане, передает Berliner Morgenpost.

Утром 26 июля боевики заняли район Джани Кель в провинции Пактия на юго-востоке страны. Об этом сообщил председатель Совета провинции Сардар Хан Малангзой.

Он также сообщил, что с обеих сторон — много погибших: информация до сих пор уточняется.

Напомним, 22 июля после столкновений с боевиками был захвачен район Тайвара в провинции Гор, а 23 июля боевики захватили район Кохистан в провинции Фарьяб, в частности, правительственные здания.

По данным полиции, в результате боев с талибами в двух районах погибли по меньшей мере десять полицейских.

Сообщается, что в настоящее время талибы также участвуют в боях с силами безопасности в провинции Баглан на севере Афганистана, из-за чего временно закрыта ключевая магистраль между Кабулом и севером Афганистана.