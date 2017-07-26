В Узбекистан возвращены женщины, ставшие жертвами торговцев людьми

Ташкент, , 10:30 — REGNUM Рейсом авиакомпании «Ўзбекистон ҳаво йўллари» (Узбекские авиалинии) Лахор-Ташкент на родину возвращены две гражданки Узбекистана, ставшие жертвами торговцев людьми. Как сообщил 25 июля МИД Узбекистана, женщины ранее выехали в Пакистан на заработки.

«Накануне им удалось сбежать из мест содержания и обратиться в посольство Узбекистана», — сообщает МИД.

При содействии Министерства внутренних дел и Федерального бюро расследований Пакистана были приняты безотлагательные меры по возвращению их на родину без привлечения к уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

«Консульское управление МИД Республики Узбекистан обращает внимание сограждан на необходимость внимательно изучить перед выездом за рубеж соответствующее иностранное законодательство и быть бдительными при поиске работы, действуя строго в рамках законов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ООН, на сегодняшний день в мире есть 106 стран, где существует торговля людьми. Число жертв преступников оценивается в 21 миллион человек, оборот в этой сфере предположительно достигает $150 млрд.