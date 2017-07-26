Виновник крупного пожара в Ярославле наказан штрафом

Ярославль, , 09:48 — REGNUM Прокуратура Дзержинского района Ярославля провела проверку по факту пожара на складе ГСМ в Ярославле. Виновным названы ООО «Интек Агро» и его руководитель, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Резонансный пожар на складе ГСМ произошел 9 июня и попал во все федеральные СМИ: огромный столб черного дыма стоял над городом в течение двух часов. К тушению огня планировали привлечь авиацию, но, к счастью, этого не потребовалось.

По официальным данным, возгорание произошло на топливной площадке ООО «Интек Агро». Площадь пожара составила более 2000 м², огнем уничтожено 3 большегрузных и 4 легковых автомобиля, повреждено 1 строение. Главным управлением МЧС России пожару присвоен третья категория опасности. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Прокурорской проверкой установлено, что ООО «Интек Агро» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности, при этом в нарушение требований Федерального закона «О пожарной безопасности» территория организации не обеспечена наружным противопожарным водоснабжением; допускается хранение автотранспорта на открытой площадке рядом со зданием и ряд иных нарушений» — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, вопреки положениям Трудового кодекса общество не оформило трудовые отношения с двумя сотрудниками, в том числе виновником пожара: вместо трудовых договоров с ними заключены договоры подряда.

Были выявлены и другие нарушения: срок действия разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух у организации истек в 2016 году.

По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования ООО «Интек Агро» и его руководитель признаны виновным в совершении указанных правонарушений. Обществу назначено наказание в виде штрафа в сумме 260 тысяч рублей, директору — 29 тысяч рублей.

Отдел надзорной деятельности территориального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям возбудил по факту пожара уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

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