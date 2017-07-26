В Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека

Новосибирск, , 09:39 — REGNUM В Новосибирской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека, включая 5-летнего ребёнка. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, смертельное ДТП произошло утром 26 июля на дороге Р-254 в районе села Кожурла Убинского района. Столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовой автомобиль Volvo.

«В результате ДТП на месте скончались четыре человека: мужчина, две женщины и мальчик в возрасте 5 лет. Все они находились в легковом автомобиле», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota при выезде с АЗС не уступил дорогу грузовику и допустил столкновение.

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Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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