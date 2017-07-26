В Приморье обнаружена крупная партия кальмара с ртутью, прибывшая из Китая

Владивосток, , 09:20 — REGNUM В Приморье обнаружена крупная партия сушёных кальмаров с превышением допустимого уровня ртути, поступившая в регион из Китая. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.

Опасная партия массой около 1 тонны поступила в морской порт Восточный из провинции Шаньдун Китайской Народной Республики для дальнейшей поставки в Челябинск.

«Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора лабораторные испытания показали, что в поступившем кальмаре уровень ртути превышен на 30 процентов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что информация об опасном грузе направлена в Роспотребнадзор Челябинской области и челябинскому предпринимателю — получателю груза для изъятия продукции из свободного оборота.

«В настоящее время результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано», — добавили в пресс-службе.

Ранее в отношении китайского предприятия Россельхознадзором были введены временные ограничения на поставку его продукции в РФ из-за обнаружения в кальмаре бактериальной обсемененности. Также в отношении предприятия был введен режим усиленного лабораторного контроля.