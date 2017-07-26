В центре Москвы в административном здании произошел пожар

Москва, , 09:08 — REGNUM Пожар вспыхнул на кухне административного здания в центре Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

ЧП произошло в среду утром, 26 июля, в 4-м Сыромятническом пер., д. 3/5, стр. 5. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были эвакуированы 22 человека, один из них — ребенок», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что площадь возгорания в административном здании составила около 10 кв. м.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Причины происшествия пока неизвестны.