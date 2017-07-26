В Югре из-за лесных пожаров введен режим ЧС

Ханты-Мансийск, , 08:14 — REGNUM На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югра введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера из-за лесных пожаров, сообщает 26 июля пресс-служба администрации региона.

Специальное распоряжение о введении в регионе режима ЧС подписал исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин.

«Такая мера предпринята для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территориях Березовского и Белоярского районов вследствие лесных пожаров», — сообщается в пресс-службе.

В регионе будет создан Оперативный штаб под руководством заместителя губернатора региона Алексея Забозлаева, работа которой будет организована на базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

По данным регионального МЧС, 25 июля в Югре действовало 34 природных пожара на территории шести районов. Лесные пожары тушат более 360 специалистов авиационной и наземной охраны лесов. Причиной возгораний, по заключению экспертов, являются сухие грозы.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, угрозы населённым пунктам, социально значимым и потенциально опасным объектам, расположенным на территории Югры, нет. Сил и средств для борьбы с пожарами достаточно», — добавили в МЧС.

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