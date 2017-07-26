СКР проводит проверку по факту гибели четырех человек в Кемеровской области

Кемерово, , 07:11 — REGNUM По факту гибели жителя Тяжинского района и троих работников МЧС России в Кемеровской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Кемеровской области.

Трагедия произошла во вторник, 25 июля, в Тяжинском районе. Следственно-оперативная группа и работники МЧС России прибыли к частному дому, в погребе которого было обнаружено тело пожилого мужчины. Спасатели спустились в погреб, чтобы поднять погибшего, однако через некоторое время перестали выходить на связь.

«Прибывший второй отряд спасателей извлек тела четверых погибших из погреба, еще один спасатель госпитализирован с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.