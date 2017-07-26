Германии грозят сильные наводнения

Ганновер, Германия, , 07:17 — REGNUM Во многих федеральных землях Германии дожди идут уже несколько дней, это может привести к сильным наводнениям, пишет 26 июля Die Tagesschau.

В Нижней Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальте значительно поднялся уровень воды в реках, во многих населенных пунктах затоплены улицы и подвалы жилых помещений.

Сотрудникам служб безопасности приходится выкачивать воду из зданий и возводить самодельные дамбы из мешков с песком.

Отмечается, что особенно сильно от дождей страдают жители Ганновера и его южных пригородов.

Уровень воды реки Иннерсте (Нижняя Саксония) еще 24 июля, до начала дождей, был 2,5 метра, вечером 25 июля он составлял 6,5 метра.

Если в среду, 26 июля, уровень воды, как прогнозируют спасатели, будет выше 7 метров, то жителей близлежащего города Хильдесхайм (более тысячи человек) придется эвакуировать.

В федеральной земле Тюрингии за последние 48 часов выпало более 100 литров осадков на один квадратный метр.