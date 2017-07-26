Дожди на Камчатке: размытые дороги и угроза выхода рек из берегов

Петропавловск-Камчатский, , 05:20 — REGNUM На Камчатке возможен подмыв отдельных участков автотрассы Петропавловск-Камчатский — Усть-Большерецк. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС региона, это произойдет, если уровень воды в реке Большая Быстрая продолжит подниматься.

На ухудшение ситуации влияет циклон, который принес сильные дожди. Они идут вторые сутки.

«Из-за обильных осадков на реке Большая Быстрая уровень воды достигнет гидрологической отметки — 930 сантиметров. При достижении данного уровня воды угрозы подтопления населённых пунктов нет, при этом возможен разлив воды по левобережной пойме», — отметили в МЧС.

Там добавили, что в результате дождей на реках Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Олюторского и Пенжинского районов возможен подъем уровней воды от 20 до 100 сантиметров. При таком подъеме не исключен выход воды из берегов и подтопление низменных территорий.

При этом на реке Амчигача возможно повышение уровня воды до неблагоприятной гидрологической отметки 280 сантиметров. Кроме того, неблагоприятная гидрологическая обстановка будет наблюдаться на реках Апука и Аппанаваям Олюторского района.

«При достижении неблагоприятных отметок возможно подтопление отдельных участков грунтовых дорог, неиспользуемых сельскохозяйственных полей», — добавили спасатели.

Тем временем, в природном парке «Вулканы Камчатки» ИА REGNUM сообщили, что дожди размыли дорогу на Авачинский перевал. Это направление пользуется большой популярностью у туристов, но сейчас туда нельзя проехать даже на грузовиках, так как Сухая речка вышла из берегов.

По прогнозам синоптиков, циклон будет влиять на Камчатку до четверга. Завтра в столице региона уже обещают солнечную погоду и повышение температуры воздуха до 20 градусов тепла.