Решение угольной проблемы Находки могут отложить до 2019 года

Находка, Приморский край, , 04:05 — REGNUM Законопроект о запрете открытой перевалки угля в портах может вступить в силу в январе 2018 года. Такое заявление сделал представитель приморского штаба ОНФ Валентин Лабонин. По его словам, это существенно улучшит экологическую ситуацию в Находке, где почти на 40% увеличилось загрязнение воздуха угольной пылью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Разработанный законопроект обяжет владельцев морских терминалов, которые занимаются перевалкой и обработкой угля на территории населённых пунктов, снизить выбросы вредных веществ. Правительство РФ в свою очередь утвердит требования к оборудованию, которое должны будут использовать стивидоры.

В январе 2018 года указанный закон может вступить в силу, для доработки складов и оборудования владельцам угольных терминалов дадут время до июля 2019 года.

«Только за последний год загрязнение атмосферного воздуха в Находке угольной пылью увеличилось почти на 40%. Это яркий показатель неблагополучной ситуации, которая угрожает жизни и здоровью местных жителей», — отметил Валентин Лабонин.

По мнению общественника, принятие закона создаст условия для ужесточения контроля за экологией не только в Находке, но и во всех портах Приморского края, где ведётся открытая перевалка угля.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках прошедшей 15 июня «Прямой линии» пятиклассник из Находки Андрей Боль рассказал Владимиру Путину, что угольную пыль из морского порта несёт на город, и спросил, как людям жить дальше. Президент пообещал мальчику лично посмотреть на обстановку в Находке и отреагировать на неё.