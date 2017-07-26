В Швейцарии задержан напавший на офис страховой компании с бензопилой

Цюрих, Швейцария, , 23:41 — REGNUM Правоохранительные органы Швейцарии смогли задержать мужчину, который напал с бензопилой на один из офисов страховой компании CSS Assurance в городе Шаффхаузен. Об этом сегодня, 25 июля, пишет газета Blick со ссылкой на данные швейцарской полиции.

Напомним, 51-летний Франк Врузис 24 июля ворвался в отделение страховой компании CSS Assuranc, клиентом которой он является, и с бензопилой напал на нескольких посетителей.

В результате нападения пять человек получили ранения, двое из них — тяжёлые.

Сам Врузис скрылся с места преступления на автомобиле.

Полиции удалось установить, что у Врузиса нет постоянного места жительства и в последнее время он жил в общине Увизен в двух километрах от Шаффхаузена. При этом, по словам местных жителей, иногда он вел себя агрессивно.

Житель коммуны Беромюнстер, у которого Врузис ранее снимал квартиру, рассказал, что тот ранее поселился у него после автомобильной аварии, в которой получил травму.

По словам другого свидетеля, который знал Врузиса, он искал уединения и хотел уйти в горы.

В итоге швейцарской полиции удалось задержать Врузиса в швейцарском городе Тальвиль. Его, по информации представителей работников правопорядка, обнаружили полицейские из Цюриха, которые также участвовали в операции по задержанию подозреваемого.

Остальных подробностей произошедшего в полиции не уточнили.