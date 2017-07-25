В Мурманске взорвут бомбу времен войны, жителей массово эвакуируют

Мурманск, , 20:42 — REGNUM Из Семёновского озера в городской черте Мурманска поднимут взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. С утра 25 июля, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, водолазы Северного флота обследовали опасную находку.

«Предмет лежит на глубине около 1,5 метра и имеет признаки глубокой коррозии», — сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

По данным военных, снаряд будет подорван на месте обнаружения, потому что транспортировать его на полигон рискованно. Ликвидация бомбы запланирована на 12:00 26 июля. Сообщается, что её осколки могут разлететься в радиусе одного километра, в связи с чем жителей района эвакуируют.

«Оцепление зоны эвакуации будет организовано с 10:00 26 июля и до окончания мероприятий, — отметили в пресс-службе администрации областного центра. — Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, попадающих в зону эвакуации, рекомендовано приостановить свою деятельность до окончания работ».

По данным городских властей, сразу в четырех школах Мурманска будут организованы пункты временного размещения населения. В районе Семёновского озера будет перекрыто движение всех видов автотранспорта, за исключением общественного — его ограничат.

Напомним, на минувшей неделе сапёры Северного флота обезвредили боеприпас, найденный на территории стройки филиала Нахимовского училища в Мурманске. Как сообщало ИА REGNUM, взрывоопасным предметом оказалась авиационная бомба времён Великой Отечественной войны весом 50 килограмм, пролежавшая в земле три четверти века.

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