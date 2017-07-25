По факту ДТП на Волоколамском шоссе в Москве возбуждено дело

Москва, , 18:46 — REGNUM По факту крупного дорожно-транспортного происшествия в Москве на Волоколамском шоссе возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Напомним, около 6:00 утра на Волоколамском шоссе столкнулись пять легковых автомобилей, один из которых загорелся. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали возгорание.

Однако, водитель сгоревшего Mersedes скрылся с места происшествия. В настоящий момент полиция разыскивает его. По предварительным данным, именно он является виновником ДТП, так как перед самым столкновением осуществлял опасную езду на автомобиле, устроив «шашки» на дороге.

В результатет ДТП травмы получили четыре человека. Одному из них понадобилась госпитализация.

По факту ДТП на Волоколамском шоссе возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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