Полиция ищет водителя, сбежавшего с места ДТП на Волоколамском шоссе

Москва, , 18:13 — REGNUM Водитель одного из четырёх автомобилей, столкнувшихся на Волоколамском шоссе в Москве, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Полиция ведёт его поиски. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба Главного управления ГИБДД по Москве.

Сообщается, что один из участников ДТП самовольно покинул место происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают его местонахождение.

Также органы правопорядка выясняют, кто стал виновником ДТП.

Напомним, в результате данного ДТП движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра полностью перекрыто, а по направлению в область открыта только одна полоса дороги. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять автомобилей столкнулись сегодня около 6:00 утра на Волоколамском шоссе. Одна из машин в результате столкновения загорелась. Пожарные, прибывшие на место ДТП, оперативно ликвидировали возгорание.

В результатет ДТП пострадали четверо. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.

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