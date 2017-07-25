Мэрия Ташкента назвала причины порчи надгробий на христианском кладбище

Ташкент, , 16:50 — REGNUM Информация о разрушении памятников при рубке деревьев на Домбрабадском православном кладбище в столице Узбекистана, опубликованная в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом «Газете.uz» сообщил начальник Управления гражданского обслуживания Ташкента Ходжиакбар Расулов.

«Памятники повредили упавшие весной во время сильных ветров деревья и ветки. Они (памятники) были сделаны из мраморной крошки, что не гарантирует долговечность. Они могут простоять пять-семь лет. Этот материал не используют уже 18 лет, с 1999 года», — сказал Расулов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, надгробные памятники были разрушены на территории Домрабадского кладбища в Ташкенте, где похоронены христиане и иудеи, в результате незаконной рубки деревьев, которые потом отправляют на местные мебельные фабрики.

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