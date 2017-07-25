В Чувашии женщину осудили условно за издевательства над приёмными детьми

Чебоксары, , 14:11 — REGNUM В Чувашии 43-летняя женщина признана виновной в применении насилия в отношении троих приёмных детей и жестоком обращением с ними. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 июля, в региональном следственном управлении СКР.

Приговор женщине вынесли на основе доказательств, собранных Шумерлинским межрайонным следственным отделом. Сельчанке назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно.

По данным ведомства, с сентября 2012 по август 2016 года в одном из сельских населенных пунктов Вурнарского района женщина неоднократно наносила побои троим приёмным детям: двум девочкам (1999 и 2004 г. р.) и одному мальчику (2005 г. р.), являвшимся родными сестрами и братом.

Известно, что злоумышленница била детей ремнём, палкой, пластмассовой вешалкой для одежды, ракеткой для игры в бадминтон, заставляла стоять оголёнными коленями на горохе, девочек таскала за волосы. Детям «доставалось» за неопрятную одежду, неудовлетворительную оценку в школе, недосмотр за двумя утятами, которые скончались, а также по другим поводом.

На следующий день после очередной порки двое младших детей уехали из дома на велосипедах, однако вскоре их обнаружили сотрудники полиции.

В СУ СКР уточнили, что детей в эту семью определили в июне 2012 года. Обвиняемой они приходятся племянниками. Старшая девочка в настоящее время обучается в одной из средне-специальных образовательных организаций в городе Чебоксары.

Причастность сельчанки к издевательствам над детьми подтвердили 30 свидетелей, а также заключения судебно-медицинских экспертиз. Детей изъяли из приёмной семьи и определили под опеку родственницы.

Приговором суда сельчанке назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре Чувашии высказывали «особую тревогу» по поводу преступлений, которые совершаются в отношении детей. «Подчас преступления просто жестокие», — подчёркивали в ведомстве.

В феврале 2016 года стало известно, что в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Вурнарского района. По версии следствия, проживавший в доме своей сожительницы мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, систематически бил её девятилетнего сына. Он заставлял ребёнка учить уроки в час ночи, полчаса стоять голыми коленями на высыпанных на пол макаронах. За непослушание мужчина в течение нескольких минут держал ребёнка за ноги головой вниз и тряс.

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Напомним также, что в Чувашии наблюдается всплеск преступлений в отношении детей. В I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом их число выросло на 30,6%, в том числе почти на 48% — фактов сексуального насилия. В связи «негативной тенденцией» будут проверены органы и учреждения системы профилактики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

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