Вторник, 25 Июля 2017 года
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В Новосибирске обнаружили колбу с эмбрионом человека: СК проводит проверку

Происшествия

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Новосибирск, 25 июля 2017, 12:32 — REGNUM  Следователи Кировского района Новосибирска проводят проверку по факту обнаружения возле мусорного контейнера колбы с забальзамированным эмбрионом человека. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, утром 25 июля во дворе жилого дома на улице Сибиряков-Гвардейцев была обнаружена стеклянная колба, накрытая пластиковой крышкой, с находящейся в ней жидкостью и эмбрионом человека.

На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты и судебно-медицинский эксперт, которые провели осмотр места происшествия. В настоящий момент колба изъята и направлена на судебно-медицинскую экспертизу.

«Каких-либо следов, указывающих на принадлежность ёмкости одному из учебных, научно-исследовательских, лечебных учреждений, не обнаружено», — добавили в ведомстве.

С целью установления принадлежности колбы следователи проверяют медицинские и образовательные учреждения, опрашивают местных жителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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