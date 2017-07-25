В Новосибирске обнаружили колбу с эмбрионом человека: СК проводит проверку

Новосибирск, , 12:32 — REGNUM Следователи Кировского района Новосибирска проводят проверку по факту обнаружения возле мусорного контейнера колбы с забальзамированным эмбрионом человека. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, утром 25 июля во дворе жилого дома на улице Сибиряков-Гвардейцев была обнаружена стеклянная колба, накрытая пластиковой крышкой, с находящейся в ней жидкостью и эмбрионом человека.

На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты и судебно-медицинский эксперт, которые провели осмотр места происшествия. В настоящий момент колба изъята и направлена на судебно-медицинскую экспертизу.

«Каких-либо следов, указывающих на принадлежность ёмкости одному из учебных, научно-исследовательских, лечебных учреждений, не обнаружено», — добавили в ведомстве.

С целью установления принадлежности колбы следователи проверяют медицинские и образовательные учреждения, опрашивают местных жителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.