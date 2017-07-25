В Марокко вооруженный мужчина с криком «Аллах Акбар» напал на полицейского

Рабат, , 12:27 — REGNUM В испанском анклаве Мелилья, расположенном на территории Марокко, вооруженный мужчина напал на полицейского, передает 25 июля Euronews.

С криком «Аллах Акбар», что переводится с арабского как «Бог велик», злоумышленник напал с ножом на сотрудника службы безопасности.

Как уточнили в министерстве внутренних дел Испании, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Бени-Энзар.

Полицейский получил незначительные ранения, нападавший задержан.

Напомним, Мелилья — испанский город и порт на средиземноморском побережье Африки. Имеет статус автономного города Испании.