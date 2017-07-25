В Красноярском крае арестован водитель, сбивший троих детей

Красноярск, , 12:02 — REGNUM Виновник смертельного ДТП, в результате которого погиб годовалый ребенок, а две девочки получили травмы, арестован на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

«В Красноярском крае по ходатайству следователей МО МВД России «Курагинский» на 2 месяца арестован виновник смертельного ДТП», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП произошло 22 июля в селе Березовское Курагинского района. 38-летний водитель автомобиля ВАЗ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на группу детей, играющих возле дома.

В результате ДТП погиб годовалый ребенок, который находился в детской коляске. Две девочки, 5 и 11 лет, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

Было установлено, что водитель отечественного авто был сильно пьян. После ДТП он бросил машину и пытался скрыться с места происшествия, однако был пойман сотрудниками правоохранительных органов.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Санкция статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.

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