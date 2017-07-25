Сотни пожарных борются с огнем на юге Франции

Париж, , 10:35 — REGNUM Сотни пожарных борются в настоящий момент с огнем на юге Франции: многие жители острова Корсика были эвакуированы по причинам безопасности, сообщает 25 июля Der Deutschlandfunk.

Сообщается, что на юге Корсики загорелась лесопилка, огонь перекинулся на жилые дома, сгорели десятки автомобилей. В тушении пожаров участвуют три самолета.

Во французской коммуне Алериа огнем покрыты около 110 га земли. Еще в понедельник, 24 июля, пожарным удавалось его сдерживать.

На территории горного массива Люберон (также юг Франции) огнем охвачены около 800 га лесов.

К северу от Ниццы, где сгорели один дом и три автомобиля, с пожаром справляются около 300 сотрудников спасательной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля более восьми сотен пожарников боролись с угрожающими населенным пунктам лесными пожарами на юге Франции. Тогда огонь уничтожил более 500 га леса.

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