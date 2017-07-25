По факту стрельбы в Днепре возбуждено уголовное дело

Днепропетровск, Украина, , 10:18 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство по факту перестрелки в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск), в результате которой погибли 2 человека. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

«По факту стрельбы, которая состоялось 24 июля в Днепре следственным управлением ГУ НП в Днепропетровской области начато уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля в центре Днепра в результате перестрелки погибли 2 человека, еще четверо получили ранения. Конфликт, который завершился стрельбой, возник между двумя группами людей.

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