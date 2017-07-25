Италия: преступники в масках Трампа грабили банкоматы

Рим, , 10:10 — REGNUM Преступники, промышляющие в области Пьемонт, использовали для атаки банкоматов маски с лицом американского президента Дональда Трампа.

Грабители — братья Виктор и Иван Лафоре, 26 и 30 лет, представители западной ветви цыган синти, официально проживающее в Турине, были задержаны полицией. Их подозревают в десятках атак по всей области. Метод, используемый при ограблении банкоматов, состоял в подкладывании взрывного вещества под автоматы. Для того, чтобы добраться до банков, братья всегда использовали украденные автомобили и, в частности, белый Мерседес класса А, перекрашенный в черный. Как сообщают следователи, преступников вдохновил фильм «Шакал», ремейк знаменитого «Дня Шакала», в котором актеры Брюс Уиллис, Ричард Гир и Сидни Пуатье меняли цвет автомобиля, чтобы их не схватила полиция.

Отец преступников отбывает пожизненное тюремное заключение на острове Эльба за многочисленные убйиства.