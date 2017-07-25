В Иркутской области 14-летний подросток впал в кому после драки

Иркутск, , 10:02 — REGNUM Следственным комитетом по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 14-летнему подростку другим несовершеннолетним. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«Ночью 23 июля в полицию поступило сообщение от медиков городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы о том, что к ним был доставлен ребенок 2003 года рождения с черепно-мозговой травмой в состоянии комы», — сообщили в пресс-службе.

В ходе проверки следователи установили, что в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» на даче «Ромашка» в селе Моты Шелеховского района, в субботу была организована дискотека, после которой 17-летний юноша ударил палкой 14-летнего подростка.

«Пострадавший был госпитализирован, в настоящее время он находится в больнице в состоянии медикаментозной комы», — добавили в ведомстве.

В результате произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

В ходе расследования следователи изъяли документацию учреждения, а по результатам расследования будет дана правовая оценка сотрудников учреждения.