В Москве у безработного мужчины похитили $350 тыс

Москва, , 09:55 — REGNUM На востоке Москвы неизвестные устроили ДТП с автомобилем Hyundai Sonata, после чего похитили у безработного водителя сумку с $350 тыс. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел на ул. Главная Аллея, стр. 11. По словам потерпевшего, злоумышленники на серебристом автомобиле совершили ДТП с его иномаркой. Затем, воспользовавшись незапертой дверью, преступники проникли в салон, нанесли мужчине несколько ударов неустановленным предметом, похитили пакет с деньгами и телефон.

В пресс-службе столичного управления МВД добавили, что материальный ущерб составил около 20 млн 631 тыс. рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Ведется поиск злоумышленников.