В Москве у безработного мужчины похитили $350 тыс

Москва, 25 июля 2017, 09:55 — REGNUM На востоке Москвы неизвестные устроили ДТП с автомобилем Hyundai Sonata, после чего похитили у безработного водителя сумку с $350 тыс. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Инцидент произошел на ул. Главная Аллея, стр. 11. По словам потерпевшего, злоумышленники на серебристом автомобиле совершили ДТП с его иномаркой. Затем, воспользовавшись незапертой дверью, преступники проникли в салон, нанесли мужчине несколько ударов неустановленным предметом, похитили пакет с деньгами и телефон.
В пресс-службе столичного управления МВД добавили, что материальный ущерб составил около 20 млн 631 тыс. рублей.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
Ведется поиск злоумышленников.