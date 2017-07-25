Обнаружены останки алтайского красноармейца из «курильского десанта»

Барнаул, , 09:46 — REGNUM На острове Шумшу Курильской гряды поисковики нашли останки красноармейца — уроженца Верх-Жилинского сельсовета Косихинского района Алтайского края Ивана Ломакина, 1918 года рождения. Необходима помощь в розыске родственников солдата. Как сообщает сегодня, 25 июля, официальный сайт Алтайского края, скорбную находку подняли поисковики Камчатского регионального отделения «Поисковое движение России». Идентифицировать останки удалось по подписанной фляжке.

Боевой путь красноармейца удалось восстановить по данным портала «Память народа». Выяснилось, что в январе 1941 года Иван Ломакин был призван в армию Косихинским РВК. Участвовал в боях в составе Третьего Украинского фронта в разгроме немецко-румынских войск в районе Кишинев — Яссы и Венской наступательной операции. В 1943 году был награжден медалью «За отвагу».

Поиски родных красноармейца ведёт молодежный историко-патриотический поисковый сводный отряд «Алтай».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 августа 1945 года началась высадка войск на остров Шумшу, где прошли ожесточенные бои. 23 августа остров был полностью освобождён от японских милитаристов. К концу августа войска и силы Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы заняли всю северную гряду Курильских островов, включая остров Уруп, а силы Северной Тихоокеанской флотилии ко 2 сентября — остальные острова, расположенные к югу от острова Уруп.

В этот же день Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Эта дата считается официальным Днём окончания Второй мировой войны.

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