В Москве в результате ДТП пострадали 4 человека

Москва, , 09:13 — REGNUM На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 4 человека. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах столицы.

Авария произошла во вторник, 25 июля, на Волоколамском шоссе возле дома 26.

«Столкнулись 4 легковушки с последующем возгоранием одной машины, — сказал источник. — Четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.