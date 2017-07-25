Число жертв теракта в Кабуле возросло до 35

Кабул, , 09:08 — REGNUM Число жертв в результате теракта, произошедшего в Кабуле 24 июля, возросло до 35, раненых насчитывается более 40 человек, сообщает 25 июля Frankfurter Allgemeine Politik.

Сообщается, что все жертвы и пострадавшие — мирные жители.

Ответственность за совершение теракта взяли на себя боевики «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в западной части Кабула, где проживают многие политические лидеры Афганистана взорвался заминированный автомобиль.

Происшествие произошло в дорожной пробке недалеко от дома Хаджи Мухаммеда Мохакика, одного из влиятельнейших афганских политиков. Взрыв «затронул» автобус с сотрудниками министерства горной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже десятый теракт в Кабуле с начала 2017 года.

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