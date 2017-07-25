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Автомобиль сбил подростка в центре Москвы

Происшествия

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля, на Комсомольской площади у Ленинградского вокзала

Москва, 25 июля 2017, 08:33 — REGNUM  В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля, на Комсомольской площади у Ленинградского вокзала.

«В районе д. 1 на Комсомольской площади произошел наезд на пешехода, — пояснили в пресс-службе. — Пострадал 17-летний молодой человек».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.

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Дорожно-транспортные происшествия