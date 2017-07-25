Автомобиль сбил подростка в центре Москвы

Москва, , 08:33 — REGNUM В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля, на Комсомольской площади у Ленинградского вокзала.

«В районе д. 1 на Комсомольской площади произошел наезд на пешехода, — пояснили в пресс-службе. — Пострадал 17-летний молодой человек».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.