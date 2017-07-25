Ответственность за теракт в Пакистане лежит на талибах

Исламабад, , 08:28 — REGNUM Взрыв на рынке в пакистанском городе Лахор 24 июля унес жизни, по меньшей мере, 25 человек, среди которых около 10 полицейских, в больнице в тяжелом состоянии находятся более 50 человек, пишет Der Spiegel.

Сообщается, что бомба взорвалась в оживленном месте в восточной части города.

Местные СМИ сообщают, что виновником является террорист, подъехавший на мотоцикле к городскому овощному рынку. Он привел в действие закрепленное на мотоцикле взрывное устройство в 100 метрах от резиденции главного министра пакистанской провинции Пенджаб Шахбаза Шарифа.

Министр внутренних дел Пакистана Чоудри Нисар Али Хан сообщил позже, что ответственность за взрыв взяли на себя боевики террористической организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сейчас в Лахоре объявлен режим чрезвычайного положения, район города оцеплен, на месте работаю сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.