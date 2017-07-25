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СК возбудил дело по факту травмирования ребенка на аттракционе в Хабаровске

Происшествия

Инцидент произошел 20 мая в детском развлекательном комплексе в Центральном районе города

Хабаровск, 25 июля 2017, 07:51 — REGNUM  По факту травмирования малолетней девочки на детском аттракционе в Хабаровске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел 20 мая в детском развлекательном комплексе в Центральном районе города.

«Девочка во время спуска со второго этажа на первый по пожарному шесту получила компрессионный перелом позвоночника, который квалифицируется как тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении. — Ребенку оказана квалифицированная медпомощь».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

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