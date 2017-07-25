В Днепропетровске расстреляли участников столкновений 9 мая и их адвоката

Днепропетровск, Украина, , 04:58 — REGNUM Погибшими в результате перестрелки в центре Днепропетровска 24 июля оказались участники «антитеррористической операции» в Донбассе, передаёт местное издание «Днепроград».

Как сообщается, тяжёлое ранение в ходе перестрелки получил также известный в городе адвокат Эдмонд Саакян, который является защитником радикалов, устроивших столкновения с участниками «Марша Победы» 9 мая.

Кроме этого, многочисленные ранения получил признанный пострадавшим в ходе этих столкновений «ветеран АТО» Алексей Вагнер.

Напомним, вечером 24 июля на проспекте Гагарина в Днепропетровске произошёл конфликт между двумя группами людей, который завершился стрельбой. По предварительным данным, из автомата Калашникова были застрелены два человека, ещё четверо получили ранения.

Стрелявшие скрылись на автомобиле Toyota белого цвета. По сообщениям СМИ, один из них позднее обратился в больницу с ранением, полученным в ходе перестрелки, и был задержан. Для розыска остальных участников нападения в Днепропетровской области введён оперативный план «Сирена».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Днепропетровске произошли столкновения между участниками «Марша Победы» и неонацистами. Последние набросились на участников марша из-за георгиевских лент. По официальным данным, в стычках пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских и участники «АТО».

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