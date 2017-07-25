Уровень воды в реках Камчатки может подняться из-за циклона с дождями

Петропавловск-Камчатский, , 05:11 — REGNUM На Камчатке из-за дождливого циклона, который уже накрыл юг полуострова, возможно поднятие уровней воды на реках Елизовского, Усть-Большерецкого и Соболевского районов. Такого развития событий не исключили специалисты МЧС, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Там отметили, что циклон пришёл со стороны Охотского моря. Сегодня под его влиянием оказались столица региона, в также несколько крупных районов. Идет дождь, ожидается усиление ветра на юго-западном побережье до 17−22 метров в секунду.

«Завтра и в четверг циклон двинется на север региона и испортит погоду в Корякии. Влияние атмосферного вихря сохранится до 27 июля включительно», — сказали в МЧС.

ИА REGNUM напоминает, что в середине июля в результате дождей, которые также шли несколько дней, от паводка пострадало село Ачайваям. Там река вышла из берегов и подтопила территории некоторых частных домов, но в сами строения вода не зашла. Однако в целях безопасности населенный пункт был обесточен. В течение суток вода ушла и ситуация нормализовалась. Сейчас жители подсчитывают ущерб — власти обещали помочь им материально.