В Гватемале вновь произошёл бунт в колонии для несовершеннолетних

Гватемала, , 04:24 — REGNUM По меньшей мере 12 человек пострадали в результате бунта в колонии для несовершеннолетних в Гватемале, передаёт Prensa Libre.

Как сообщается, инцидент произошёл в исправительном центре Las Gaviotas, где уже имели место беспорядки в начале июня.

По заявлению местных властей, во время бунта одиннадцать заключённых колонии совершили побег, но вскоре были пойманы.

Отмечается, что волнения в колонии в настоящее время продолжаются. Администрация учреждения и полиция пытаются взять ситуацию под контроль.

Напомним, 4 июля в центре Las Gaviotas около 50 заключенных забаррикадировались на крыше одного из зданий в знак протеста против нечеловеческих условий содержания. При этом десять человек попытались совершить побег. В ходе беспорядков погибли два человека, ещё семеро получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году уполномоченный по правам человека в Гватемале докладывал о том, что в данном исправительном учреждении, рассчитанном на 250 заключённых, содержится 460 человек. При этом омбудсмен описывал плохие условия содержания и наличие карцеров в колонии. В отчёте говорилось о том, что на 460 заключённых, большинство из которых — в возрасте от 16 до 17 лет, имеется только восемь санузлов.